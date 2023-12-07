Горнаков Яков Иванович 1718 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горнаков Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

19.01.1790

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Горнаков Иван Елисеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова (Чудинова) Саломонида Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1736

Сын: Горнаков Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Горнакова (Чудинова) Саломонида Григорьевна

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Березовская (Горнакова) Домна Яковлевна

Мать ребёнка: Горнакова (Чудинова) Саломонида Григорьевна

Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Горнакова) Авдотья Яковлевна

Мать ребёнка: Горнакова (Чудинова) Саломонида Григорьевна

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Горнакова) Ульяна Яковлевна

Мать ребёнка: Горнакова (Чудинова) Саломонида Григорьевна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Горнаков Никифор Яковлевич

Мать ребёнка: Горнакова (Чудинова) Саломонида Григорьевна

Смерть
19.01.1790

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