Горнаков Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти19.01.1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Горнаков Иван Елисеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1736
Сын: Горнаков Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Горнакова (Чудинова) Саломонида Григорьевна
Рождение ребёнка
1741
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Горнакова) Авдотья Яковлевна
Мать ребёнка: Горнакова (Чудинова) Саломонида Григорьевна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Горнакова) Ульяна Яковлевна
Мать ребёнка: Горнакова (Чудинова) Саломонида Григорьевна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Горнаков Никифор Яковлевич
Мать ребёнка: Горнакова (Чудинова) Саломонида Григорьевна
Смерть
19.01.1790