Горнаков Никифор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Сын: Горнаков Лазарь Никифорович
Мать ребёнка: Горнакова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Горнаков Роман Никифорович
Мать ребёнка: Горнакова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Горнакова) Марфа Никифоровна
Мать ребёнка: Горнакова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Горнакова) Агафия Никифоровна
Мать ребёнка: Горнакова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Горнакова) Васса Никифоровна
Мать ребёнка: Горнакова Дарья Николаевна
Смерть
Неизвестно