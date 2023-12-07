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Горнаков Никифор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Горнаков Яков Иванович

Мать: Горнакова (Чудинова) Саломонида Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Горнаков Лазарь Никифорович

Мать ребёнка: Горнакова Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Горнаков Роман Никифорович

Мать ребёнка: Горнакова Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Горнакова) Марфа Никифоровна

Мать ребёнка: Горнакова Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Горнакова) Агафия Никифоровна

Мать ребёнка: Горнакова Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Горнакова) Васса Никифоровна

Мать ребёнка: Горнакова Дарья Николаевна

Смерть
Неизвестно

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