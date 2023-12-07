Горнакова (Чудинова) Саломонида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Чудинов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1736
Сын: Горнаков Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Горнаков Яков Иванович
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Березовская (Горнакова) Домна Яковлевна
Отец ребёнка: Горнаков Яков Иванович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Горнакова) Авдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Горнаков Яков Иванович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Горнакова) Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Горнаков Яков Иванович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Горнаков Никифор Яковлевич
Отец ребёнка: Горнаков Яков Иванович
Смерть
Неизвестно