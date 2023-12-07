Горнакова (Чудинова) Саломонида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова (Чудинова) Саломонида Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Чудинов Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Яков Иванович

Место жительства
Неизвестно
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Горнаков Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Горнаков Яков Иванович

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Березовская (Горнакова) Домна Яковлевна

Отец ребёнка: Горнаков Яков Иванович

Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Горнакова) Авдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Горнаков Яков Иванович

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Горнакова) Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Горнаков Яков Иванович

Рождение ребёнка
1752

Сын: Горнаков Никифор Яковлевич

Отец ребёнка: Горнаков Яков Иванович

Смерть
Неизвестно

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