Чудинов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудинов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Чудинов ?

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Чудинов Лаврентий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Ушакова (Чудинова) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1714

Дочь: Горнакова (Чудинова) Саломонида Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Чудинов Иванi Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Чудинов Иванii Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Чудинов Артемий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Чудинов Гаврило Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Чудинов Евдоким Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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