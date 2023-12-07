Чудинов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Чудинов ?
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1710
Сын: Чудинов Лаврентий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Ушакова (Чудинова) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Горнакова (Чудинова) Саломонида Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Чудинов Иванi Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1724
Сын: Чудинов Иванii Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1724
Сын: Чудинов Артемий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Чудинов Гаврило Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Чудинов Евдоким Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно