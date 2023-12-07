Чудинов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудинов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудинов ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1673

Сын: Чудинов Петр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1685

Сын: Чудинов Григорий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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