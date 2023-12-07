Чудинов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1673
Дата смерти1728
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: Чудинов ?
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1695
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1698
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1718
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1719
Рождение ребёнка
1719
Рождение ребёнка
1723
Смерть
1728