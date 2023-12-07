Чудинов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудинов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1673

Дата смерти

1728

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: Чудинов ?

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1695

Сын: Чудинов Козьма Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1698

Сын: Чудинов Алексей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Чудинов Алексей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Чудинов Михаил Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Чудинов Михаил Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1723

Сын: Чудинов Михаил Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1728

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