Чудинов Лаврентий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Чудинов Григорий
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1732
Сын: Чудинов Федор Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Горбунова (Чудинова) Ксения Лаврентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Чудинов Василий Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Чудинов Матвей Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Чудинов Леонтий Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно