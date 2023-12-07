Чудинов Лаврентий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудинов Лаврентий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Чудинов Григорий

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Чудинов Федор Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Горбунова (Чудинова) Ксения Лаврентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Чудинов Василий Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Чудинов Матвей Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Чудинов Леонтий Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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