Горбунова (Чудинова) Ксения Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Чудинова) Ксения Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Чудинов Лаврентий Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Алексейii Яковлевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Горбунова) Матренаалексеевна

Отец ребёнка: Горбунов Алексейii Яковлевич

Рождение ребёнка
1767

Сын: Горбунов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Горбунов Алексейii Яковлевич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Горбунов Митрофан Алексеевич

Отец ребёнка: Горбунов Алексейii Яковлевич

Рождение ребёнка
1784

Сын: Горбунов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Горбунов Алексейii Яковлевич

Рождение ребёнка
1794

Сын: Горбунов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Горбунов Алексейii Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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