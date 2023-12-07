Горбунова (Чудинова) Ксения Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Чудинов Лаврентий Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Горбунова) Матренаалексеевна
Отец ребёнка: Горбунов Алексейii Яковлевич
Рождение ребёнка
1767
Сын: Горбунов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Горбунов Алексейii Яковлевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Горбунов Митрофан Алексеевич
Отец ребёнка: Горбунов Алексейii Яковлевич
Рождение ребёнка
1784
Сын: Горбунов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Горбунов Алексейii Яковлевич
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Горбунов Алексейii Яковлевич
Смерть
Неизвестно