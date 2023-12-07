Горбунов Алексейii Яковлевич
Место рожденияПодкаменная
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Горбунова) Матренаалексеевна
Мать ребёнка: Горбунова (Чудинова) Ксения Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Горбунов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Горбунова (Чудинова) Ксения Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Горбунов Митрофан Алексеевич
Мать ребёнка: Горбунова (Чудинова) Ксения Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Горбунов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Горбунова (Чудинова) Ксения Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Горбунова (Чудинова) Ксения Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно