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Горбунов Алексейii Яковлевич

Место рождения

Подкаменная

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Горбунов Яков Иванович

Мать: Горбунова (Тараканова) Степанида Ларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Варвара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова (Чудинова) Ксения Лаврентьевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Горбунова) Матренаалексеевна

Мать ребёнка: Горбунова (Чудинова) Ксения Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Горбунов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Горбунова (Чудинова) Ксения Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Горбунов Митрофан Алексеевич

Мать ребёнка: Горбунова (Чудинова) Ксения Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Горбунов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Горбунова (Чудинова) Ксения Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Горбунов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Горбунова (Чудинова) Ксения Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно

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