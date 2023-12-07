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Горбунов Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Горбунов Иван Данилович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова (Тараканова) Степанида Ларионовна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1719

Сын: Горбунов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1723

Дочь: (Горбунова) Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Исецких (Горбунова) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Горбунов Алексейi Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Горбунов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Горбунова (Тараканова) Степанида Ларионовна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Горбунов Афанасий Яковлевич

Мать ребёнка: Горбунова (Тараканова) Степанида Ларионовна

Рождение ребёнка
1736

Сын: Горбунов Алексейii Яковлевич

Мать ребёнка: Горбунова (Тараканова) Степанида Ларионовна

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Лыхина (Горбунова) Настасья Яковлевна

Мать ребёнка: Горбунова (Тараканова) Степанида Ларионовна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Горбунов Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Горбунова (Тараканова) Степанида Ларионовна

Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Горбунова) Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Горбунова (Тараканова) Степанида Ларионовна

Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Горбунова) Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: Горбунова (Тараканова) Степанида Ларионовна

Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Горбунова) Мавра Яковлевна

Мать ребёнка: Горбунова (Тараканова) Степанида Ларионовна

Смерть
1755

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