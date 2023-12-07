Горбунов Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Горбунов Иван Данилович
Мать: не указана
Сын: Горбунов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Дочь: (Горбунова) Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Исецких (Горбунова) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Сын: Горбунов Алексейi Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Мать ребёнка: Горбунова (Тараканова) Степанида Ларионовна
Сын: Горбунов Афанасий Яковлевич
Мать ребёнка: Горбунова (Тараканова) Степанида Ларионовна
Сын: Горбунов Алексейii Яковлевич
Мать ребёнка: Горбунова (Тараканова) Степанида Ларионовна
Дочь: Лыхина (Горбунова) Настасья Яковлевна
Мать ребёнка: Горбунова (Тараканова) Степанида Ларионовна
Мать ребёнка: Горбунова (Тараканова) Степанида Ларионовна
Дочь: (Горбунова) Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Горбунова (Тараканова) Степанида Ларионовна
Дочь: (Горбунова) Матрена Яковлевна
Мать ребёнка: Горбунова (Тараканова) Степанида Ларионовна
Дочь: (Горбунова) Мавра Яковлевна
Мать ребёнка: Горбунова (Тараканова) Степанида Ларионовна