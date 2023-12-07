Горбунов Алексейi Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Алексейi Яковлевич

Горбунов Алексейi Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Отец

1692 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Горбунов Яков Иванович

Мать: не указана

Смерть
1749
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close