Горбунов Афанасий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Дмитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Горбунова) Татьяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Горбунова (Грицких) Ульяна? Титовна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Горбунов Федор Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно