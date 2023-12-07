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Горбунов Афанасий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Горбунов Яков Иванович

Мать: Горбунова (Тараканова) Степанида Ларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова (Грицких) Ульяна? Титовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Горбунова) Татьяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Горбунова (Грицких) Ульяна? Титовна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Горбунов Федор Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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