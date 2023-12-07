Горбунова (Тараканова) Степанида Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Тараканов Ларион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Горбунов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1735
Сын: Горбунов Афанасий Яковлевич
Отец ребёнка: Горбунов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1736
Сын: Горбунов Алексейii Яковлевич
Отец ребёнка: Горбунов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Лыхина (Горбунова) Настасья Яковлевна
Отец ребёнка: Горбунов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Горбунов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Горбунова) Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Горбунов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Горбунова) Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Горбунов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Горбунова) Мавра Яковлевна
Отец ребёнка: Горбунов Яков Иванович
Смерть
Неизвестно