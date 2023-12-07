Горбунова (Тараканова) Степанида Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунова (Тараканова) Степанида Ларионовна

Горбунова (Тараканова) Степанида Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Тараканов Ларион

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1732

Сын: Горбунов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Горбунов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1735

Сын: Горбунов Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Горбунов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1736

Сын: Горбунов Алексейii Яковлевич

Отец ребёнка: Горбунов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Лыхина (Горбунова) Настасья Яковлевна

Отец ребёнка: Горбунов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1745

Сын: Горбунов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Горбунов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Горбунова) Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Горбунов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Горбунова) Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Горбунов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Горбунова) Мавра Яковлевна

Отец ребёнка: Горбунов Яков Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.