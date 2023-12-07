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Горбунов Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Горбунов Яков Иванович

Мать: Горбунова Степанида Ларионовна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Горбунов Спиридон Иванович

Мать ребёнка: Горбунова Ефимия Савична

Рождение ребёнка
1759

Сын: Горбунов Василий Иванович

Мать ребёнка: Горбунова Ефимия Савична

Рождение ребёнка
1765

Сын: Горбунов Александр Иванович

Мать ребёнка: Горбунова Ефимия Савична

Рождение ребёнка
1787

Сын: Горбунов Николай Иванович

Мать ребёнка: Горбунова Ефимия Савична

Бракосочетание
18.01.1792

Жена: Горбунова Улита Прокопьева

2 брак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Ефимия Савична

Смерть
Неизвестно
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