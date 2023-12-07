Горбунов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Рождение ребёнка
1751
Сын: Горбунов Спиридон Иванович
Мать ребёнка: Горбунова Ефимия Савична
Рождение ребёнка
1759
Сын: Горбунов Василий Иванович
Мать ребёнка: Горбунова Ефимия Савична
Рождение ребёнка
1765
Сын: Горбунов Александр Иванович
Мать ребёнка: Горбунова Ефимия Савична
Рождение ребёнка
1787
Сын: Горбунов Николай Иванович
Мать ребёнка: Горбунова Ефимия Савична
Бракосочетание
18.01.1792
2 брак
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбунова Ефимия Савична
Смерть
Неизвестно