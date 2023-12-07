Горбунова (?Ширяева) Ефимия Савична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Сын: Горбунов Спиридон Иванович
Отец ребёнка: Горбунов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1759
Сын: Горбунов Василий Иванович
Отец ребёнка: Горбунов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1765
Сын: Горбунов Александр Иванович
Отец ребёнка: Горбунов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Горбунов Николай Иванович
Отец ребёнка: Горбунов Иван Яковлевич
Смерть
1792