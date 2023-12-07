Горбунова (?Ширяева) Ефимия Савична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (?Ширяева) Ефимия Савична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1751

Сын: Горбунов Спиридон Иванович

Отец ребёнка: Горбунов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1759

Сын: Горбунов Василий Иванович

Отец ребёнка: Горбунов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1765

Сын: Горбунов Александр Иванович

Отец ребёнка: Горбунов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1787

Сын: Горбунов Николай Иванович

Отец ребёнка: Горбунов Иван Яковлевич

Смерть
1792

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