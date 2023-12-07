Исецких (Горбунова) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Горбунов Яков Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Сын: Исецких Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Исецких Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Исецких Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Исецких Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Исецкая) Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Исецких Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Исецкая) Авдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Исецких Яков Васильевич
Смерть
Неизвестно