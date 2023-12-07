Исецких (Горбунова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсецких (Горбунова) Анна Яковлевна

Исецких (Горбунова) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Горбунов Яков Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исецких Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1748

Сын: Исецких Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Исецких Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1753

Сын: Исецких Ефрем Яковлевич

Отец ребёнка: Исецких Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1757

Сын: Исецких Осип Яковлевич

Отец ребёнка: Исецких Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Исецкая) Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Исецких Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Исецкая) Авдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Исецких Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.