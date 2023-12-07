Исецких Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Исецких Василий Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Берендилово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1748
Сын: Исецких Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Исецких (Горбунова) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Исецких (Горбунова) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Исецких (Горбунова) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Исецкая) Матрена Яковлевна
Мать ребёнка: Исецких (Горбунова) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Исецкая) Авдотья Яковлевна
Мать ребёнка: Исецких (Горбунова) Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно