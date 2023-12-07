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Исецких Яков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Исецких Василий Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исецких (Горбунова) Анна Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Берендилово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1748

Сын: Исецких Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Исецких (Горбунова) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Исецких Ефрем Яковлевич

Мать ребёнка: Исецких (Горбунова) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Исецких Осип Яковлевич

Мать ребёнка: Исецких (Горбунова) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Исецкая) Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: Исецких (Горбунова) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Исецкая) Авдотья Яковлевна

Мать ребёнка: Исецких (Горбунова) Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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