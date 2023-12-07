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Чудинов Василий Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Чудинов Лаврентий Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мишарина (Чудинова) Марья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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