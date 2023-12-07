Горнакова Дарья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Сын: Горнаков Лазарь Никифорович
Отец ребёнка: Горнаков Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
1784
Сын: Горнаков Роман Никифорович
Отец ребёнка: Горнаков Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Горнакова) Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Горнаков Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Горнакова) Агафия Никифоровна
Отец ребёнка: Горнаков Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Горнакова) Васса Никифоровна
Отец ребёнка: Горнаков Никифор Яковлевич
Смерть
Неизвестно