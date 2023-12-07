Горнаков Корнил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Горнаков Василий Яковлевич
Мать: Горнакова Агафья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Горнаков Павел Корнилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Горнаков Абрам Корнилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Горнаков Дмитрий Корнилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Горнакова) Матрена
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно