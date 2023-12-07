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Горнаков Корнил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Горнаков Василий Яковлевич

Мать: Горнакова Агафья

Рождение ребёнка
1810

Сын: Горнаков Павел Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Горнаков Абрам Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Горнаков Илья Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Горнаков Дмитрий Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Горнаков Иван Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Горнакова) Матрена

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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