Горнаков Иван Корнилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Горнаков Корнил Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Горнакова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Горнакова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Горнаков Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Горнакова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Горнакова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Горнакова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Горнакова) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Горнакова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Горнаков Корнилий Иванович
Мать ребёнка: Горнакова Татьяна Михайловна
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно