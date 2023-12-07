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Горнаков Иван Корнилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Горнаков Корнил Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Горнакова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Горнакова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Горнаков Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Горнакова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Горнакова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Горнакова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Горнакова) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Горнакова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Горнаков Корнилий Иванович

Мать ребёнка: Горнакова Татьяна Михайловна

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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