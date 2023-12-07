Горнакова Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорнакова Татьяна Михайловна

Горнакова Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Иван Корнилович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Горнакова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Горнаков Иван Корнилович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Горнаков Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Горнаков Иван Корнилович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Горнакова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Горнаков Иван Корнилович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Горнакова) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Горнаков Иван Корнилович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Горнаков Корнилий Иванович

Отец ребёнка: Горнаков Иван Корнилович

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.