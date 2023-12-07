Горнакова Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Горнакова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Горнаков Иван Корнилович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Горнаков Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Горнаков Иван Корнилович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Горнакова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Горнаков Иван Корнилович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Горнакова) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Горнаков Иван Корнилович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Горнаков Корнилий Иванович
Отец ребёнка: Горнаков Иван Корнилович
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно