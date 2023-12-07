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Горнаков Абрам Корнилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Горнаков Корнил Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ольга Абрамовна

Мать ребёнка: Горнакова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дарьяi Абрамовна

Мать ребёнка: Горнакова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Дарьяii Абрамовна

Мать ребёнка: Горнакова Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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