Горнаков Абрам Корнилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Горнаков Корнил Васильевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ольга Абрамовна
Мать ребёнка: Горнакова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дарьяi Абрамовна
Мать ребёнка: Горнакова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Дарьяii Абрамовна
Мать ребёнка: Горнакова Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горнакова Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно