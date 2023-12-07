Горнакова Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорнакова Дарья Ивановна

Горнакова Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Абрам Корнилович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Горнакова) Ольга Абрамовна

Отец ребёнка: Горнаков Абрам Корнилович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Горнакова) Дарьяi Абрамовна

Отец ребёнка: Горнаков Абрам Корнилович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Горнакова) Дарьяii Абрамовна

Отец ребёнка: Горнаков Абрам Корнилович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.