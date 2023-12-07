Горнакова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Горнакова) Ольга Абрамовна
Отец ребёнка: Горнаков Абрам Корнилович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Горнакова) Дарьяi Абрамовна
Отец ребёнка: Горнаков Абрам Корнилович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Горнакова) Дарьяii Абрамовна
Отец ребёнка: Горнаков Абрам Корнилович
Смерть
Неизвестно