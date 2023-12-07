Горнакова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766
Сын: Горнаков Павел Васильевич
Отец ребёнка: Горнаков Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1772
Сын: Горнаков Федор Васильевич
Отец ребёнка: Горнаков Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Горнаков Аристарх Васильевич
Отец ребёнка: Горнаков Василий Яковлевич
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1783
Сын: Горнаков Корнил Васильевич
Отец ребёнка: Горнаков Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Горнакова) Парасковья Васильевна
Отец ребёнка: Горнаков Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно