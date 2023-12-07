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Горнакова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1766

Сын: Горнаков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Горнаков Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Горнаков Федор Васильевич

Отец ребёнка: Горнаков Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Горнаков Аристарх Васильевич

Отец ребёнка: Горнаков Василий Яковлевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1783

Сын: Горнаков Корнил Васильевич

Отец ребёнка: Горнаков Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Горнакова) Парасковья Васильевна

Отец ребёнка: Горнаков Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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