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Горнаков Павел Корнилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Горнаков Корнил Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Горнаков Иннокентий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Горнакова) Александра Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Горнакова) Любовь Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1853

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