Горнаков Павел Корнилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Горнаков Корнил Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Горнаков Иннокентий Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Горнакова) Александра Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Горнакова) Любовь Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1853