Горнакова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Горнакова) Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Горнаков Николай Аристархович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Горнаков Николай Аристархович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Горнаков Николай Аристархович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Горнакова) Акулина Николаевна
Отец ребёнка: Горнаков Николай Аристархович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Горнаков Афанасий Николаевич
Отец ребёнка: Горнаков Николай Аристархович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Горнаков Василийii Николаевич
Отец ребёнка: Горнаков Николай Аристархович
Рождение ребёнка
01.01.1858
Сын: Горнаков Василийii Николаевич
Отец ребёнка: Горнаков Николай Аристархович
Смерть
Неизвестно