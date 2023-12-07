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Горнакова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Николай Аристархович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Горнакова) Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Горнаков Николай Аристархович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Горнаков Лавр Николаевич

Отец ребёнка: Горнаков Николай Аристархович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Горнаков Илья Николаевич

Отец ребёнка: Горнаков Николай Аристархович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Горнакова) Акулина Николаевна

Отец ребёнка: Горнаков Николай Аристархович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Горнаков Афанасий Николаевич

Отец ребёнка: Горнаков Николай Аристархович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Горнаков Василийii Николаевич

Отец ребёнка: Горнаков Николай Аристархович

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.01.1858

Сын: Горнаков Василийii Николаевич

Отец ребёнка: Горнаков Николай Аристархович

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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