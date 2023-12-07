Горнаков Лавр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти29.01.1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: (Горнакова) Агрипина Лавровна
Мать ребёнка: Горнакова (Горнакова) Устинья Леонтьевна
Рождение ребёнка
18.02.1907
Мать ребёнка: Горнакова (Горнакова) Устинья Леонтьевна
Рождение ребёнка
21.10.1910
Мать ребёнка: Горнакова (Горнакова) Устинья Леонтьевна
Рождение ребёнка
15.02.1915
Дочь: Алленых (Горнакова) Анна Лавровна
Мать ребёнка: Горнакова (Горнакова) Устинья Леонтьевна
Смерть
29.01.1934
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область