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Горнаков Лавр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

29.01.1934

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Горнаков Николай Аристархович

Мать: Горнакова (Горбунова) Татьяна Ксенофонтовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова (Горнакова) Устинья Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: (Горнакова) Агрипина Лавровна

Мать ребёнка: Горнакова (Горнакова) Устинья Леонтьевна

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.02.1907

Сын: Горнаков Лев Лаврович

Мать ребёнка: Горнакова (Горнакова) Устинья Леонтьевна

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.10.1910

Сын: Горнаков Яков Лаврович

Мать ребёнка: Горнакова (Горнакова) Устинья Леонтьевна

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
15.02.1915

Дочь: Алленых (Горнакова) Анна Лавровна

Мать ребёнка: Горнакова (Горнакова) Устинья Леонтьевна

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
29.01.1934
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область

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