Горнакова (Горнакова) Устинья Леонтьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 14.10.1877
Дата смерти05.09.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.10.1877
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: (Горнакова) Агрипина Лавровна
Отец ребёнка: Горнаков Лавр Николаевич
Рождение ребёнка
18.02.1907
Отец ребёнка: Горнаков Лавр Николаевич
Рождение ребёнка
21.10.1910
Отец ребёнка: Горнаков Лавр Николаевич
Рождение ребёнка
15.02.1915
Дочь: Алленых (Горнакова) Анна Лавровна
Отец ребёнка: Горнаков Лавр Николаевич
Смерть
05.09.1945