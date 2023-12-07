Горнакова (Горнакова) Устинья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова (Горнакова) Устинья Леонтьевна

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

Около 14.10.1877

Дата смерти

05.09.1945

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.10.1877

Отец: Горнаков Лев (Леонтий) Осипович

Мать: Горнакова (Исакова) Агапия Ивановна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Лавр Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: (Горнакова) Агрипина Лавровна

Отец ребёнка: Горнаков Лавр Николаевич

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.02.1907

Сын: Горнаков Лев Лаврович

Отец ребёнка: Горнаков Лавр Николаевич

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.10.1910

Сын: Горнаков Яков Лаврович

Отец ребёнка: Горнаков Лавр Николаевич

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
15.02.1915

Дочь: Алленых (Горнакова) Анна Лавровна

Отец ребёнка: Горнаков Лавр Николаевич

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
05.09.1945
Москва, город федерального значения Москва

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