Горнаков Яков Лаврович
Место рождения
Дата рождения21.10.1910
Дата смерти02.02.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1910
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Швалова (Швалова) Прасковья Васильевна
Мулино, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
28.01.1937
Рождение ребёнка
18.02.1938
Дочь: Токарева (Горнакова) Тамара Яковлевна
Мать ребёнка: Горнакова (Калугина) Анастасия (Надежда) Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.1939
Дочь: Трубина (Горнакова) Светлана Яковлевна
Мать ребёнка: Горнакова (Калугина) Анастасия (Надежда) Ивановна
Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
06.10.1957
Дочь: Скрипко (Горнакова) Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Горнакова (Калугина) Анастасия (Надежда) Ивановна
Смерть
02.02.1995