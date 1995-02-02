Горнаков Яков Лаврович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорнаков Яков Лаврович

Горнаков Яков Лаврович

Место рождения

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

21.10.1910

Дата смерти

02.02.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1910

Отец: Горнаков Лавр Николаевич

Мать: Горнакова (Горнакова) Устинья Леонтьевна

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
Неизвестно
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
30.11.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Швалова (Швалова) Прасковья Васильевна

Мулино, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
28.01.1937

Жена: Горнакова (Калугина) Анастасия (Надежда) Ивановна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
18.02.1938

Дочь: Токарева (Горнакова) Тамара Яковлевна

Мать ребёнка: Горнакова (Калугина) Анастасия (Надежда) Ивановна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
03.10.1939

Дочь: Трубина (Горнакова) Светлана Яковлевна

Мать ребёнка: Горнакова (Калугина) Анастасия (Надежда) Ивановна

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
06.10.1957

Дочь: Скрипко (Горнакова) Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Горнакова (Калугина) Анастасия (Надежда) Ивановна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Смерть
02.02.1995
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.