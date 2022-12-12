Олёкминск
Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и населенные места 1893 года
№НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
293Олекминск, окружной город, лежит на левом берегу р. Лены; в 657 верстах от гор. Якутска. Церквей 2, часовень 6, учебных заведений 3 и больница.603
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
11878Олекминскгород60°22'с.ш.120°25'в.д.P-51-121
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
98641101001г Олёкминскгород