Горнакова (Калугина) Анастасия (Надежда) Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.04.1916
Дата смерти13.09.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1916
Отец: Калугин Иван Ильич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1937
Рождение ребёнка
18.02.1938
Дочь: Токарева (Горнакова) Тамара Яковлевна
Отец ребёнка: Горнаков Яков Лаврович
Рождение ребёнка
03.10.1939
Дочь: Трубина (Горнакова) Светлана Яковлевна
Отец ребёнка: Горнаков Яков Лаврович
Рождение ребёнка
06.10.1957
Дочь: Скрипко (Горнакова) Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Горнаков Яков Лаврович
Смерть
13.09.1998