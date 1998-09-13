Горнакова (Калугина) Анастасия (Надежда) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова (Калугина) Анастасия (Надежда) Ивановна

Место рождения

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

30.04.1916

Дата смерти

13.09.1998

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1916

Отец: Калугин Иван Ильич

Мать: Маркова (Ивахо) Мария Петровна

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Место жительства
Неизвестно
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
28.01.1937

Муж: Горнаков Яков Лаврович

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
18.02.1938

Дочь: Токарева (Горнакова) Тамара Яковлевна

Отец ребёнка: Горнаков Яков Лаврович

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
03.10.1939

Дочь: Трубина (Горнакова) Светлана Яковлевна

Отец ребёнка: Горнаков Яков Лаврович

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
06.10.1957

Дочь: Скрипко (Горнакова) Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Горнаков Яков Лаврович

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Смерть
13.09.1998
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)

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