Маркова (Ивахо) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения23.02.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1896
Отец: Иваха Петр Гордеевч
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калугин Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1914
Отец ребёнка: Калугин Иван Ильич
Рождение ребёнка
30.04.1916
Дочь: Горнакова (Калугина) Анастасия (Надежда) Ивановна
Отец ребёнка: Калугин Иван Ильич
Рождение ребёнка
13.12.1918
Дочь: (Калугина) Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Калугин Иван Ильич
Рождение ребёнка
10.07.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марков Василий Павлович
Рождение ребёнка
10.07.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марков Василий Павлович
Смерть
Неизвестно