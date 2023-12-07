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Маркова (Ивахо) Мария Петровна

Место рождения

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край

Дата рождения

23.02.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1896

Отец: Иваха Петр Гордеевч

Мать: Иваха (Шихова) Мария Петровна

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калугин Иван Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Василий Павлович

Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
15.12.1914

Сын: Калугин Степан Иванович

Отец ребёнка: Калугин Иван Ильич

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
30.04.1916

Дочь: Горнакова (Калугина) Анастасия (Надежда) Ивановна

Отец ребёнка: Калугин Иван Ильич

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
13.12.1918

Дочь: (Калугина) Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Калугин Иван Ильич

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
10.07.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марков Василий Павлович

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
10.07.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марков Василий Павлович

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область

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