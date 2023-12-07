Марков Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1899
Дата смерти1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маркова (Ивахо) Мария Петровна
Рождение ребёнка
10.07.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маркова (Ивахо) Мария Петровна
Смерть
1988