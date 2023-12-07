Марков Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марков Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1899

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова (Ивахо) Мария Петровна

Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
10.07.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркова (Ивахо) Мария Петровна

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
10.07.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркова (Ивахо) Мария Петровна

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
1988
Коломна, Коломенский, Московская область

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