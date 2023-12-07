Калугин Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалугин Иван Ильич

Калугин Иван Ильич

Место рождения

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

1891

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Калугин Илья Григорьевич

Мать: Калугина Дарья Ильинична

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова (Ивахо) Мария Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин г.Верный
Место жительства
Неизвестно
Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
15.12.1914

Сын: Калугин Степан Иванович

Мать ребёнка: Маркова (Ивахо) Мария Петровна

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
30.04.1916

Дочь: Горнакова (Калугина) Анастасия (Надежда) Ивановна

Мать ребёнка: Маркова (Ивахо) Мария Петровна

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
13.12.1918

Дочь: (Калугина) Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Маркова (Ивахо) Мария Петровна

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
1919

Мы используем куки для улучшения работы сайта.