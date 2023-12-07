Калугин Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Калугин Илья Григорьевич
Мать: Калугина Дарья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин г.Верный
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1914
Мать ребёнка: Маркова (Ивахо) Мария Петровна
Рождение ребёнка
30.04.1916
Дочь: Горнакова (Калугина) Анастасия (Надежда) Ивановна
Мать ребёнка: Маркова (Ивахо) Мария Петровна
Рождение ребёнка
13.12.1918
Дочь: (Калугина) Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Маркова (Ивахо) Мария Петровна
Смерть
1919