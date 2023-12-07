Калугина Дарья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Радзивилова Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Калугин Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Калугин Иван Ильич
Отец ребёнка: Калугин Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
21.10.1894
Дочь: Елизавета Ильинична
Отец ребёнка: Калугин Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
18.12.1897
Отец ребёнка: Калугин Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
09.07.1902
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Калугин Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
21.11.1905
Отец ребёнка: Калугин Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
06.01.1912
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Калугин Илья Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно