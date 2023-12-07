Горнаков Лев Лаврович
Место рождения
Дата рождения18.02.1907
Дата смерти31.01.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горнакова) Виктория Львовна
Мать ребёнка: Горнакова (Антипина) Полина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.06.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горнакова (Антипина) Полина Алексеевна
Смерть
31.01.1986