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Горнаков Лев Лаврович

Место рождения

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

18.02.1907

Дата смерти

31.01.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1907

Отец: Горнаков Лавр Николаевич

Мать: Горнакова (Горнакова) Устинья Леонтьевна

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горнакова) Виктория Львовна

Мать ребёнка: Горнакова (Антипина) Полина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова (Антипина) Полина Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.06.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горнакова (Антипина) Полина Алексеевна

Смерть
31.01.1986

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