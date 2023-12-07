Горнакова (Антипина) Полина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1914
Дата смерти1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горнакова) Виктория Львовна
Отец ребёнка: Горнаков Лев Лаврович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горнаков Лев Лаврович
Смерть
1989