Горнакова (Антипина) Полина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова (Антипина) Полина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1914

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горнакова) Виктория Львовна

Отец ребёнка: Горнаков Лев Лаврович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Лев Лаврович

Рождение ребёнка
19.06.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горнаков Лев Лаврович

Смерть
1989

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