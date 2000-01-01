город Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область (на 2019) — Familio

Усолье-Сибирское

город Усолье-Сибирское, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Иркутский округ, Тельминская волость
263Усольское с.крестьяне4778
263Усольское с.поселенцы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область
13447Усолье-Сибирскоегород обл.подч.52°45'103°39'N-48-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, город Усолье-Сибирское
25736000001г Усолье-Сибирскоегород
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