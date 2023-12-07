Алленых (Горнакова) Анна Лавровна
Место рождения
Дата рождения15.02.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алленых Емельян Емельянович
Рождение ребёнка
30.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алленых Емельян Емельянович
Смерть
Неизвестно