Алленых (Горнакова) Анна Лавровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлленых (Горнакова) Анна Лавровна

Алленых (Горнакова) Анна Лавровна

Место рождения

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

15.02.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1915

Отец: Горнаков Лавр Николаевич

Мать: Горнакова (Горнакова) Устинья Леонтьевна

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алленых Емельян Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алленых Емельян Емельянович

Рождение ребёнка
30.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алленых Емельян Емельянович

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.