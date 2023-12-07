Алленых Емельян Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алленых Емельян Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алленых (Горнакова) Анна Лавровна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алленых (Горнакова) Анна Лавровна

Рождение ребёнка
30.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алленых (Горнакова) Анна Лавровна

Смерть
Неизвестно

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