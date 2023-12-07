Алленых Емельян Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алленых (Горнакова) Анна Лавровна
Рождение ребёнка
30.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алленых (Горнакова) Анна Лавровна
Смерть
Неизвестно