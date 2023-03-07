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Антипина (Ильина) Гликерія

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.05.1847

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1847

Отец: Ильинъ Иванъ

Мать: Ильина Анисья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1864

Муж: Антипинъ Василій

Рождение ребёнка
24.10.1864

Сын: Антипинъ Дмитрій

Отец ребёнка: Антипинъ Василій

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.04.1867

Дочь: Агаѳія

Отец ребёнка: Антипинъ Василій

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.05.1869

Дочь: Денисова Елена

Отец ребёнка: Антипинъ Василій

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Антипинъ Василій

Отец ребёнка: Антипинъ Василій

Рождение ребёнка
06.10.1873

Сын: Антипинъ Сергѣй

Отец ребёнка: Антипинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1875

Дочь: Крыгина Анна

Отец ребёнка: Антипинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Ильина Наталія

Отец ребёнка: Антипинъ Василій

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Мамыкина Прасковья

Отец ребёнка: Антипинъ Василій

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Анастасія

Отец ребёнка: Антипинъ Василій

Рождение ребёнка
1886

Сын: Антипинъ Андрей

Отец ребёнка: Антипинъ Василій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипинъ Иванъ

Отец ребёнка: Антипинъ Василій

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