Антипина (Ильина) Гликерія
Место рождения
Дата рождения09.05.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1847
Отец: Ильинъ Иванъ
Мать: Ильина Анисья
Бракосочетание
26.01.1864
Муж: Антипинъ Василій
Рождение ребёнка
24.10.1864
Сын: Антипинъ Дмитрій
Отец ребёнка: Антипинъ Василій
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.04.1867
Дочь: Агаѳія
Отец ребёнка: Антипинъ Василій
Рождение ребёнка
18.05.1869
Дочь: Денисова Елена
Отец ребёнка: Антипинъ Василій
Рождение ребёнка
1872
Сын: Антипинъ Василій
Отец ребёнка: Антипинъ Василій
Рождение ребёнка
06.10.1873
Сын: Антипинъ Сергѣй
Отец ребёнка: Антипинъ Василій
Рождение ребёнка
13.08.1875
Дочь: Крыгина Анна
Отец ребёнка: Антипинъ Василій
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Ильина Наталія
Отец ребёнка: Антипинъ Василій
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Мамыкина Прасковья
Отец ребёнка: Антипинъ Василій
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Анастасія
Отец ребёнка: Антипинъ Василій
Рождение ребёнка
1886
Сын: Антипинъ Андрей
Отец ребёнка: Антипинъ Василій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антипинъ Иванъ
Отец ребёнка: Антипинъ Василій