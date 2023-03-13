Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Антипина) Анастасія
(Антипина) Анастасія
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1884
Пол
Женский
Отец
Антипинъ Василій
1845 г.р.
Мать
Антипина (Ильина) Гликерія
1847 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец:
Антипинъ Василій
Мать:
Антипина Гликерія
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия