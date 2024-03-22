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Антипинъ Василій

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.01.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1845

Отец: Антипинъ Анкудинъ

Мать: Колбинцева, Антипина Авдотья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1864

Жена: Антипина Гликерія

Рождение ребёнка
24.10.1864

Сын: Антипинъ Дмитрій

Мать ребёнка: Антипина Гликерія

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.04.1867

Дочь: Агаѳія

Мать ребёнка: Антипина Гликерія

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.05.1869

Дочь: Денисова Елена

Мать ребёнка: Антипина Гликерія

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Антипинъ Василій

Мать ребёнка: Антипина Гликерія

Рождение ребёнка
06.10.1873

Сын: Антипинъ Сергѣй

Мать ребёнка: Антипина Гликерія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1875

Дочь: Крыгина Анна

Мать ребёнка: Антипина Гликерія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Ильина Наталія

Мать ребёнка: Антипина Гликерія

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Мамыкина Прасковья

Мать ребёнка: Антипина Гликерія

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Анастасія

Мать ребёнка: Антипина Гликерія

Рождение ребёнка
1886

Сын: Антипинъ Андрей

Мать ребёнка: Антипина Гликерія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипинъ Иванъ

Мать ребёнка: Антипина Гликерія

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