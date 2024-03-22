Антипинъ Василій
Место рождения
Дата рождения27.01.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1845
Отец: Антипинъ Анкудинъ
Бракосочетание
26.01.1864
Жена: Антипина Гликерія
Рождение ребёнка
24.10.1864
Сын: Антипинъ Дмитрій
Мать ребёнка: Антипина Гликерія
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.04.1867
Дочь: Агаѳія
Мать ребёнка: Антипина Гликерія
Рождение ребёнка
18.05.1869
Дочь: Денисова Елена
Мать ребёнка: Антипина Гликерія
Рождение ребёнка
1872
Сын: Антипинъ Василій
Мать ребёнка: Антипина Гликерія
Рождение ребёнка
06.10.1873
Сын: Антипинъ Сергѣй
Мать ребёнка: Антипина Гликерія
Рождение ребёнка
13.08.1875
Дочь: Крыгина Анна
Мать ребёнка: Антипина Гликерія
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Ильина Наталія
Мать ребёнка: Антипина Гликерія
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Мамыкина Прасковья
Мать ребёнка: Антипина Гликерія
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Анастасія
Мать ребёнка: Антипина Гликерія
Рождение ребёнка
1886
Сын: Антипинъ Андрей
Мать ребёнка: Антипина Гликерія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антипинъ Иванъ
Мать ребёнка: Антипина Гликерія