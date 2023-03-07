Антипинъ Дмитрій
Место рождения
Дата рождения24.10.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1864
Отец: Антипинъ Василій
Мать: Антипина Гликерія
Бракосочетание
16.08.1892
Жена: Антипина Евдокія
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.08.1893
Сын: Антипинъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Антипина Евдокія
село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
02.03.1899
Дочь: Матрона
Мать ребёнка: Антипина Евдокія
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.06.1908
Сын: Антипинъ Константинъ
Мать ребёнка: Антипина Евдокія
Рождение ребёнка
16.07.1909
Дочь: Антипина Анна
Мать ребёнка: Антипина Евдокія
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: $83