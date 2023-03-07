Антипинъ Дмитрій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипинъ Дмитрій

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Место рождения

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

24.10.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1864

Отец: Антипинъ Василій

Мать: Антипина Гликерія

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: $83

Бракосочетание
16.08.1892

Жена: Антипина Евдокія

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.08.1893

Сын: Антипинъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Антипина Евдокія

село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
02.03.1899

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Антипина Евдокія

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.06.1908

Сын: Антипинъ Константинъ

Мать ребёнка: Антипина Евдокія

Рождение ребёнка
16.07.1909

Дочь: Антипина Анна

Мать ребёнка: Антипина Евдокія

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: $83

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