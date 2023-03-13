Антипина (Астафьева) Евдокія
Место рожденияМихайловка
Дата рождения22.02.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1873
Отец: Евстафьевъ Нилъ
Мать: Евстафьева Марья
Михайловка
Бракосочетание
16.08.1892
Муж: Антипинъ Дмитрій
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.08.1893
Сын: Антипинъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Антипинъ Дмитрій
село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
02.03.1899
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Антипинъ Дмитрій
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.06.1908
Сын: Антипинъ Константинъ
Отец ребёнка: Антипинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
16.07.1909
Дочь: Антипина Анна
Отец ребёнка: Антипинъ Дмитрій
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область