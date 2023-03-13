Антипина (Астафьева) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Астафьева) Евдокія

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

22.02.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1873

Отец: Евстафьевъ Нилъ

Мать: Евстафьева Марья

Михайловка
Бракосочетание
16.08.1892

Муж: Антипинъ Дмитрій

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.08.1893

Сын: Антипинъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Антипинъ Дмитрій

село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
02.03.1899

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Антипинъ Дмитрій

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.06.1908

Сын: Антипинъ Константинъ

Отец ребёнка: Антипинъ Дмитрій

Рождение ребёнка
16.07.1909

Дочь: Антипина Анна

Отец ребёнка: Антипинъ Дмитрій

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
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