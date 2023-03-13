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Антипинъ Василій

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Антипинъ Василій

Мать: Антипина Гликерія

Бракосочетание
16.08.1892

Жена: Антипина Устинья

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.08.1894

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Антипина Устинья

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.03.1900

Сын: Антипинъ Никифоръ

Мать ребёнка: Антипина Устинья

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.05.1900

Жена: Куватова Антипина Агриппина Петрова

Рождение ребёнка
25.02.1904

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Куватова Антипина Агриппина Петрова

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Антипина Евдокія

Мать ребёнка: Антипина Устинья

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