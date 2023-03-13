Антипинъ Василій
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Антипинъ Василій
Мать: Антипина Гликерія
Бракосочетание
16.08.1892
Жена: Антипина Устинья
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.08.1894
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Антипина Устинья
Рождение ребёнка
06.03.1900
Сын: Антипинъ Никифоръ
Мать ребёнка: Антипина Устинья
Бракосочетание
29.05.1900
Рождение ребёнка
25.02.1904
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Куватова Антипина Агриппина Петрова
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Антипина Евдокія
Мать ребёнка: Антипина Устинья