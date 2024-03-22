Антипинъ Сергѣй
Место рождения
Дата рождения06.10.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1873
Отец: Антипинъ Василій
Мать: Антипина Гликерія
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Антипинъ Матрена
Мать ребёнка: Антипина Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
04.04.1898
Сын: Антипинъ Семенъ
Мать ребёнка: Антипина Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
20.11.1905
Дочь: Антипина Екатерина
Мать ребёнка: Антипина Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
02.11.1906
Дочь: Анастасія
Мать ребёнка: Антипина Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1908
Сын: Антипинъ Дмитрій
Мать ребёнка: Антипина Пелагея Васильева
Бракосочетание
Неизвестно