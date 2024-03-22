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Антипинъ Сергѣй

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.10.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1873

Отец: Антипинъ Василій

Мать: Антипина Гликерія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Антипинъ Матрена

Мать ребёнка: Антипина Пелагея Васильева

Рождение ребёнка
04.04.1898

Сын: Антипинъ Семенъ

Мать ребёнка: Антипина Пелагея Васильева

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1905

Дочь: Антипина Екатерина

Мать ребёнка: Антипина Пелагея Васильева

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1906

Дочь: Анастасія

Мать ребёнка: Антипина Пелагея Васильева

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1908

Сын: Антипинъ Дмитрій

Мать ребёнка: Антипина Пелагея Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипина Пелагея Васильева

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