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Антипина Пелагея Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Антипинъ Матрена

Отец ребёнка: Антипинъ Сергѣй

Рождение ребёнка
04.04.1898

Сын: Антипинъ Семенъ

Отец ребёнка: Антипинъ Сергѣй

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1905

Дочь: Антипина Екатерина

Отец ребёнка: Антипинъ Сергѣй

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1906

Дочь: Анастасія

Отец ребёнка: Антипинъ Сергѣй

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1908

Сын: Антипинъ Дмитрій

Отец ребёнка: Антипинъ Сергѣй

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипинъ Сергѣй

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