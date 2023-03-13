Антипина Пелагея Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Антипинъ Матрена
Отец ребёнка: Антипинъ Сергѣй
Рождение ребёнка
04.04.1898
Сын: Антипинъ Семенъ
Отец ребёнка: Антипинъ Сергѣй
Рождение ребёнка
20.11.1905
Дочь: Антипина Екатерина
Отец ребёнка: Антипинъ Сергѣй
Рождение ребёнка
02.11.1906
Дочь: Анастасія
Отец ребёнка: Антипинъ Сергѣй
Рождение ребёнка
1908
Сын: Антипинъ Дмитрій
Отец ребёнка: Антипинъ Сергѣй
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипинъ Сергѣй