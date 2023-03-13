Суровцова (Ильина) Фекла
Место рождения
Дата рождения14.09.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1841
Отец: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крыгина (Суровцова) Екатерина
Отец ребёнка: Суровцовъ Виссаріонъ
Бракосочетание
22.01.1861
Муж: Суровцовъ Виссаріонъ
Рождение ребёнка
22.12.1861
Сын: Суровцовъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Суровцовъ Виссаріонъ
Рождение ребёнка
02.11.1863
Сын: Суровцовъ Кузьма
Отец ребёнка: Суровцовъ Виссаріонъ
Рождение ребёнка
1866
Сын: Суровцовъ Петръ
Отец ребёнка: Суровцовъ Виссаріонъ
Рождение ребёнка
1868
Сын: Суровцовъ Василій
Отец ребёнка: Суровцовъ Виссаріонъ
Рождение ребёнка
1870
Сын: Суровцовъ Трофимъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Виссаріонъ
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Мамыкина (Суровцова) Зиновія
Отец ребёнка: Суровцовъ Виссаріонъ