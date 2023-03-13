Суровцова (Ильина) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Ильина) Фекла

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.09.1841

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1841

Отец: Ильинъ Иванъ

Мать: Ильина (Сентюрина) Анисья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крыгина (Суровцова) Екатерина

Отец ребёнка: Суровцовъ Виссаріонъ

Бракосочетание
22.01.1861

Муж: Суровцовъ Виссаріонъ

Рождение ребёнка
22.12.1861

Сын: Суровцовъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Суровцовъ Виссаріонъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1863

Сын: Суровцовъ Кузьма

Отец ребёнка: Суровцовъ Виссаріонъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1866

Сын: Суровцовъ Петръ

Отец ребёнка: Суровцовъ Виссаріонъ

Рождение ребёнка
1868

Сын: Суровцовъ Василій

Отец ребёнка: Суровцовъ Виссаріонъ

Рождение ребёнка
1870

Сын: Суровцовъ Трофимъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Виссаріонъ

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Мамыкина (Суровцова) Зиновія

Отец ребёнка: Суровцовъ Виссаріонъ

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